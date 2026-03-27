Sociedade

Coficab vence a primeira edição do Prémio Inovação para a Sustentabilidade Cotec-Caixa

27 Março, 2026
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Escrito por Sofia Pereira

A Coficab Portugal foi a vencedora da primeira edição do Prémio Inovação para a Sustentabilidade Cotec-Caixa. A iniciativa nasce de uma parceria entre a Cotec Portugal e a Caixa Geral de Depósitos, e avalia «resultados financeiros, mas também a coragem das decisões estratégicas tomadas perante dilemas entre investimento, risco e competitividade futura».

O fator decisivo para a distinção da Coficab foi a «transformação profunda da sua unidade industrial na Guarda». Num cenário de aceleração tecnológica, a empresa optou por reposicionar a sua operação para novos segmentos críticos da economia moderna: infraestruturas de energias renováveis e data centers.

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Sofia Pereira

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