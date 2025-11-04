Alexandre Lote empossado em Fornos de Algodres

Alexandre Lote (PS) tomou posse, esta segunda-feira, na presidência da Câmara de Fornos de Algodres. O até agora vice-presidente da autarquia venceu as eleições de 12 de outubro com 57,84 por cento dos votos e obteve três mandatos no executivo municipal.

Rui Furtado, do PSD, conseguiu 34,87 por cento e dois mandatos. O Chega ficou-se pelos 4,70 por cento e a CDU não foi além dos 0,80 por cento dos votos. Manuel Fonseca, que liderou o município nos últimos 12 anos, é agora presidente da Assembleia Municipal de Fornos de Algodres.