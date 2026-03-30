Sérgio Costa é o presidente da Associação de Municípios do Parque Natural da Serra da Estrela

O presidente da câmara municipal da Guarda, Sérgio Costa, foi eleito como presidente da Associação de Municípios do Parque Natural da Serra da Estrela.

A escolha decorreu na primeira assembleia geral desta nova entidade que reúne as autarquias de Celorico da Beira, Covilhã, Gouveia, Guarda, Manteigas e Seia.

Jorge Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Gouveia foi eleito para a presidência da Assembleia Geral.

A associação foi criada com o objetivo de «promover a cooperação e articulação entre os municípios e apoiar a reabilitação e o desenvolvimento sustentável do Parque Natural da Serra da Estrela» refere a autarquia guardense.

Uma das responsabilidades mais imediatas tem a ver com a gestão dos fundos do Plano de Revitalização da Serra da Estrela «que totaliza mais de 150 milhões de euros» destinados à recuperação desta área protegida. Uma medida que surgiu na sequência dos incêndios que assolaram a Serra da Estrela no verão de 2022.