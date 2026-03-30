Escola Afonso de Albuquerque tem novo espaço dedicado à Ciência

O Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque na Guarda inaugurou, esta tarde, um novo espaço dedicado à Ciência, localizado no corredor dos laboratórios de Física e Química. O destaque vai para uma Tabela Periódica de grandes dimensões. Com cerca de sete metros de extensão, esta tabela foi especialmente criada para o local e assinala, de forma simbólica e visual, o espaço e o tempo da celebração. A iniciativa aconteceu no âmbito das comemorações dos 25 anos do Clube Ciência Viva.

O novo espaço expositivo foi concebido para despertar a curiosidade e o interesse da comunidade escolar e do público em geral.

Para além da Tabela Periódica dos elementos químicos (talvez a maior do país) a exposição contempla ainda diversos modelos experimentais interativos, incluindo uma sequência de espelhos.

A inauguração marcou também a primeira edição da “Festa da Tabela”, uma iniciativa que passará a integrar o calendário anual da escola Afonso de Albuquerque, realizando-se no início da Primavera.

Dinamizada por professores e alunos a festa englobou diversas atividades científicas, pedagógicas e lúdicas e muito convívio.