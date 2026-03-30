Cultura

Maestro Martim Sousa Tavares dirige concerto de Páscoa na Sé Catedral esta segunda-feira

30 Março, 2026
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Escrito por Luís Martins

A Sé da Guarda recebe esta  segunda-feira, a partir das 19 horas, o concerto “Páscoa Serenidade e Renascimento”, do Ensemble Virtuosi Guardae, com direção do maestro Martim Sousa Tavares (na foto).

Do programa constam as obras “Adagio para Cordas” (1936), de Samuel Barber; “Concerto para Dois Violinos em Ré menor BWV 1043” (1731), de Johann Sebastian Bach; e a “Serenata para Cordas em Mi menor op.20” (1892) de Edward Elgar.

Segundo o município da Guarda, são três obras de épocas e geografias distintas, «unidas pela capacidade de transformar o simples encontro de arcos e cordas numa experiência de rara profundidade». O concerto integra a programação da Semana Santa na Guarda.

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