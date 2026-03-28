Inscrições para caminhada solidária em Manteigas terminam este domingo

No próximo dia 11 de abril, sábado, realiza-se, em Manteigas, a caminhada solidária “Corrida Sempre Mulher”, uma iniciativa que alia a prática do exercício físico ao apoio à Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama.

O percurso tem uma extensão de «cerca de 4,5 quilómetros, com um grau de dificuldade fácil e em formato circular, permitindo a participação de pessoas de todas as idades», segundo a autarquia.

A caminhada tem início marcado para as às 9h30, junto à Câmara Municipal de Manteigas, com passagem por vários pontos emblemáticos da vila, como a Fonte dos Namorados, o Jardim da Vila e a Quinta de São Fernando.

A inscrição tem o valor de 4 euros e pode ser feita no Balcão Único do Município ou através do seguinte formulário https://forms.office.com/pages. A receita angariada reverte integralmente a favor desta instituição particular de solidariedade social, a Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama.