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Bombeiros de Fornos de Algodres lançam campanha para adquirir nova ambulância

29 Março, 2026
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Escrito por Sofia Pereira

Os Bombeiros Voluntários de Fornos de Algodres têm a decorrer uma campanha de angariação de fundos com o objetivo de adquirir uma nova Ambulância de Transporte Múltiplo (ABTM), considerada essencial para reforçar a resposta de emergência na comunidade.

Pretende-se garantir à corporação e utentes «garantindo maior rapidez, segurança e eficácia no apoio prestado à população do concelho de Fornos de Algodres».

«Cada contributo — por mais simples que pareça — tem um impacto direto na segurança da nossa comunidade», sublinham, apelando à solidariedade de todos.

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Sofia Pereira

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