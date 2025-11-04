Advogado de Sócrates renuncia ao mandato

O advogado Pedro Delille renunciou ao mandato de defesa de José Sócrates no processo Marquês.

A decisão de Delille de renunciar ao mandato encerra uma longa colaboração na defesa do antigo primeiro-ministro.

Pedro Delille representava Sócrates há 11 anos e a renúncia ocorreu recentemente, conforme relatado em notícias recentes. O agora ex-mandatário do antigo governante fez chegar um requerimento ao tribunal a dar conta dessa informação, tendo já sido chamado um advogado oficioso para comparecer na sala de audiência.

“Renuncio ao mandato por puras razões deontológicas”, disse Pedro DeLille, num requerimento enviado ao tribunal e divulgado pelo ECO. “Fiquei definitiva e absolutamente convencido, após o episódio de quinta-feira, que soma a tudo o resto oportunamente denunciado, de que continuar neste julgamento violenta de forma insuportável a minha consciência enquanto advogado, e a ética que me imponho, a minha integridade profissional e pessoal, a minha independência – repudio e recuso participar e validar, um minuto mais que seja, neste simulacro de julgamento, neste julgamento ‘de brincar’”, diz o advogado.

Segundo o ECO, em causa está o facto de Pedro Delille ter chegado atrasado à sessão de quarta-feira passada, presumindo que iria começar mais tarde do que o agendado, tendo José Sócrates sido representado, durante cerca de meia hora, por uma advogada oficiosa na audiência. Para essa quarta-feira estava marcada a inquirição, enquanto testemunha, da mãe do antigo primeiro-ministro, que não compareceu, depois de, na quarta-feira à tarde, Pedro Delille ter apresentado um atestado médico no qual é referido que o estado de saúde da idosa, de 94 anos, não permite que esta se desloque a tribunal.

