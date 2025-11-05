Tempestade afeta todo o país, mas na Guarda não há ocorrências significativas

O temporal está a afetar todo o país e durante a noite o IPMA (Instituto Português do mar e da Atmosfera) chegou a registar mais de 33 mil descargas elétricas que afetaram os serviços de eletricidade e internet.

Segundo fonte do Comando Sub Regional das Beiras e Serra da Estrela não há ocorrências significativas a destacar na região do distrito da Guarda, tendo sido identificadas apenas «quedas de árvores e algumas pequenas inundações».

O IPMA coloca a Guarda em aviso amarelo para esta quarta-feira no que toca à trovoada e ventos, especialmente até às 12 horas, sendo que alerta também para aviso laranja no que toca à precipitação.