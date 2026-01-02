Região

GNR da Guarda apreendeu 2,3 toneladas de amêijoa-japonesa

2 Janeiro, 2026
Comentar
1 min (tempo de leitura)
Escrito por ointerior

A GNR apreendeu 2,3 toneladas de amêijoa-japonesa imprópria para consumo, avaliadas em cerca de 36 mil euros, em Vilar Formoso, no passado dia 22.

Em comunicado, o Comando Territorial da Guarda adiantou ter identificado na altura três homens, entre os 36 e 41 anos, e levantado quatro autos de contraordenação. A apreensão feita por militares do Núcleo de Investigação Criminal de Vilar Formoso, em colaboração com o Subdestacamento de Controlo Costeiro de Aveiro, da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras, ocorreu durante uma ação de patrulhamento, após terem sido detetadas «três viaturas envolvidas no transporte e exportação irregular de bivalves para Espanha». Após «verificação higiossanitária», os bivalves foram encaminhados para destruição, «por não reunirem as condições necessárias para consumo humano».

Sobre o autor

ointerior

Ver todos os artigos

Pode estar interessado

Deixe comentário

Pocentro Pt2020 Fse Bom