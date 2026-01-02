Detido homem de 53 anos suspeito de tentativa de homicídio em Seia

Foi detido, em Seia, um homem de 53 anos suspeito de tentativa de homicídio qualificado e de violência doméstica, na sequência de uma violenta agressão ocorrida na noite de terça-feira, 30 de dezembro, em Tourais, povoação do concelho de Seia.

Segundo a PJ, o «agressor sujeitou a vítima – ainda sua esposa – a coações físicas e psicológicas ao longo do último ano, dentro da casa comum, numa tentativa de impedir a separação».

«Após uma discussão acalorada em que ameaçou de morte a mulher caso esta insistisse no divórcio, o homem atacou-a com vários golpes de pau na cabeça». A vítima, que é cega, ficou inanimada e só foi socorrida por um irmão, que a encontrou posteriormente em estado grave. Foi transportada para os Cuidados de Saúde Primários de Seia e mais tarde para o Hospital Sousa Martins, na Guarda, onde permanece internada, mas já fora de perigo.

O suspeito ficou em prisão preventiva.