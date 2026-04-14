Homem em estado grave depois de cortar perna com motosserra em Trancoso

Um homem de 47 anos foi esta tarde transportado para o hospital de Viseu de helicóptero depois de sofrer um acidente de trabalho em Benvende, concelho de Trancoso. O homem estaria a abater árvores quando «a motosserra escapou e atingiu a perna esquerda».

A vítima foi helitransportada para o Hospital de Viseu devido a «um corte significativo» nesse membro inferior.

No local, estiveram cerca de 20 operacionais, entre os Bombeiros Voluntários de Trancoso, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM da Guarda e a Guarda Nacional Republicana.