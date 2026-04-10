Associação de Moradores e Proprietários do Centro Histórico de Pinhel realiza caminhada no sábado

A Associação dos Moradores e Proprietários do Centro Histórico de Pinhel assinala, no sábado, o primeiro aniversário com uma caminhada e almoço-convívio.

A única associação de moradores existente no concelho foi criada para dinamizar e promover a zona histórica da cidade. A realizar durante a manhã, o percurso pedestre propõe «uma redescoberta do território, das suas ruas, dos seus recantos e das histórias que fazem deste espaço um património vivo».

Segue-se um almoço-convívio pensado para «reforçar laços entre moradores, proprietários e todos aqueles que gostam ou têm uma ligação especial a este espaço identitário da cidade», adianta a organização. As duas atividades são abertas à comunidade, mas carecem de inscrição prévia junto da Associação dos Moradores e Proprietários do Centro Histórico de Pinhel.