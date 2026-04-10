Centro Cultural da Guarda inaugura secção de Jogos de Tabuleiro

O Centro Cultural da Guarda vai inaugurar esta sexta-feira a Seccão de Jogos de Tabuleiro, um novo espaço «dedicado à promoção do convívio, da estratégia e da criatividade através dos jogos de mesa». O objetivo com esta secção é «reunir a comunidade em torno de diferentes experiências lúdicas, desde jogos clássicos a abordagens mais modernas, acessíveis a participantes de todas as idades e níveis de experiência».

Entre os jogos disponíveis vão estar Jogos de Miniaturas, como é exemplo o Warhammer 40k e o X-Wing; Role Playing Games com, por exemplo, Dungeons & Dragons, Pathfinder e Cosmere; nos jogos de Tabuleiro os destaques estão no Catan, Azul, Terra Mystica, e por fim, nas Cartas Colecionáveis Pokémon, Magic: the gathering e Yu-Gi-Oh.

Esta noite a nova secção de jogos de tabuleiro do Centro Cultural da Guarda vai estar de portas abertas, a partir das 22 hora, com «vários jogos disponíveis para experimentação por parte do público». Futuramente serão anunciados torneios e outras atividades a desenvolver.