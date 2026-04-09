Simulacro nos Passadiços do Mondego vai marcar Jornadas Técnicas dos Bombeiros Egitanienses

Os Bombeiros Voluntários da Guarda vão organizar, a partir de sexta-feira, as Jornadas Técnicas com o tema “Novos Riscos, Novos Desafios”. A iniciativa terá lugar no Teatro Municipal da Guarda (TMG) e que pretende constituir «um espaço de reflexão, atualização técnica e partilha de conhecimento» entre profissionais e agentes ligados à área da emergência, proteção civil, saúde e segurança, reunindo especialistas nacionais e internacionais em torno de temáticas «relevantes para os desafios operacionais que se colocam às estruturas de socorro», refere a organização. Serão discutidos diversos temas da atualidade, designadamente novas abordagens ao trauma, riscos emergentes associados às novas tecnologias e aos sistemas de construção, incêndios em baterias de iões de lítio, gestão de cenários de crise, apoio emocional aos bombeiros e operações de resgate em condições especiais.

No âmbito desta iniciativa estão a ser promovidas diversas ações formativas e workshops nas instalações dos BVG: Curso PHTLS – Prehospital Trauma Life Support, Curso de Primeiros Socorros a Animais, Formação em Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa e Workshop de Defesa Pessoal. Estes dois últimos a realizar na quinta-feira.

Um simulacro, no segundo dia da iniciativa, vai permitir recriar um cenário de emergência complexa, envolvendo vários corpos de bombeiros da região, da Força Aérea Portuguesa e de outras entidades integradas no sistema de Proteção Civil. Esta ação decorrerá nos Passadiços do Mondego e pretende proporcionar um momento de treino conjunto e capacidade de resposta dos agentes de proteção e socorro.

Estas Jornadas Técnicas decorrem no âmbito das Comemorações do 150.º Aniversário dos Bombeiros Voluntários Egitanienses.