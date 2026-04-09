Os Bombeiros Voluntários da Guarda vão organizar, a partir de sexta-feira, as Jornadas Técnicas com o tema “Novos Riscos, Novos Desafios”. A iniciativa terá lugar no Teatro Municipal da Guarda (TMG) e que pretende constituir «um espaço de reflexão, atualização técnica e partilha de conhecimento» entre profissionais e agentes ligados à área da emergência, proteção civil, saúde e segurança, reunindo especialistas nacionais e internacionais em torno de temáticas «relevantes para os desafios operacionais que se colocam às estruturas de socorro», refere a organização. Serão discutidos diversos temas da atualidade, designadamente novas abordagens ao trauma, riscos emergentes associados às novas tecnologias e aos sistemas de construção, incêndios em baterias de iões de lítio, gestão de cenários de crise, apoio emocional aos bombeiros e operações de resgate em condições especiais.
No âmbito desta iniciativa estão a ser promovidas diversas ações formativas e workshops nas instalações dos BVG: Curso PHTLS – Prehospital Trauma Life Support, Curso de Primeiros Socorros a Animais, Formação em Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa e Workshop de Defesa Pessoal. Estes dois últimos a realizar na quinta-feira.
Um simulacro, no segundo dia da iniciativa, vai permitir recriar um cenário de emergência complexa, envolvendo vários corpos de bombeiros da região, da Força Aérea Portuguesa e de outras entidades integradas no sistema de Proteção Civil. Esta ação decorrerá nos Passadiços do Mondego e pretende proporcionar um momento de treino conjunto e capacidade de resposta dos agentes de proteção e socorro.
Estas Jornadas Técnicas decorrem no âmbito das Comemorações do 150.º Aniversário dos Bombeiros Voluntários Egitanienses.
Simulacro nos Passadiços do Mondego vai marcar Jornadas Técnicas dos Bombeiros Egitanienses
Os Bombeiros Voluntários da Guarda vão organizar, a partir de sexta-feira, as Jornadas Técnicas com o tema “Novos Riscos, Novos Desafios”. A iniciativa terá lugar no Teatro Municipal da Guarda (TMG) e que pretende constituir «um espaço de reflexão, atualização técnica e partilha de conhecimento» entre profissionais e agentes ligados à área da emergência, proteção civil, saúde e segurança, reunindo especialistas nacionais e internacionais em torno de temáticas «relevantes para os desafios operacionais que se colocam às estruturas de socorro», refere a organização. Serão discutidos diversos temas da atualidade, designadamente novas abordagens ao trauma, riscos emergentes associados às novas tecnologias e aos sistemas de construção, incêndios em baterias de iões de lítio, gestão de cenários de crise, apoio emocional aos bombeiros e operações de resgate em condições especiais.
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