42ª Feira Concurso do Jarmelo decorre no domingo

No próximo fim-de-semana, o Jarmelo volta a ser palco da feira concurso de raças autóctones de bovinos e caprinos, que já vai na 42ª edição.

A iniciativa volta a afirmar-se como um ponto de encontro privilegiado entre tradição, cultura, gastronomia e mundo rural, dinamizando a economia local e valorizando o património cultural do território com um programa diversificado.

No sábado realiza-se a oficina de arqueologia “À procura da mais antiga Vaca Jarmelista”, uma experiência que convida os participantes a descobrir «vestígios ligados a um dos maiores símbolos identitários da região». Durante a tarde será inaugurada a exposição “A ruralidade pela lente de António Correia”, na Casa Museu do Jarmelo, com fotografias a preto e branco que revelam o lado mais «genuíno e rural do concelho da Guarda, num olhar sensível e documental sobre as suas paisagens, tradições e gentes». No final do dia terá lugar o 1º Festival Gastronómico da Carne do Jarmelo da Raça Bovina Jarmelista.

Já no domingo terá lugar o 16º Concurso Bovino da Raça Jarmelista, bem como a tradicional feira e mostra de animais e máquinas agrícolas e a feira anual. Haverá também artesanato, tasquinhas, visitas encenadas ao castro do Jarmelo, animação musical e a inevitável garraiada. Paralelamente, será promovido o concurso “Miss Vaca Jarmelista 2026”, através de votação eletrónica, cuja vencedora será a vaca que reunir maior número de votos até ao dia da feira. O certame é organizado pelas Juntas de Freguesia Jarmelo S. Miguel e de Jarmelo S. Pedro, ACD do Jarmelo e Acriguarda, com o apoio da Câmara da Guarda, Museu da Guarda, Câmara de Mafra, Junta de Freguesia do Milharado e do Clube de Futebol do Jerumelo. A Feira do Jarmelo integra o ciclo de Festivais de Cultura Popular do município da Guarda.