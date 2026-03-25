GNR deteve na Mêda suspeito de rapto e duplo homícidio em França

A GNR deteve, esta terça-feira, na Mêda um homem de 41 anos, de nacionalidade francesa, suspeito da prática dos crimes de rapto e duplo homicídio.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, o indivíduo foi detido por guardas do posto local durante uma ação de fiscalização rodoviária na EN 102.

«No decorrer da fiscalização a uma viatura ligeira, o condutor apresentou documentos que suscitaram suspeitas quanto à sua autenticidade, tendo-se confirmado tratar-se de documentos falsificados. Foi também detetada a posse de uma arma de fogo sem documentação legal», adianta a GNR em comunicado enviado a O INTERIOR.

O homem foi detido em flagrante delito pelos crimes de falsificação de documentos e de posse ilegal de arma. Posteriormente, as diligências efetuadas pelos militares da GNR da Mêda permitiram apurar que «o detido se encontrava referenciado como suspeito da prática de crimes graves, designadamente rapto e outros ilícitos criminais de elevada gravidade, incluindo a suspeita de homicídio».

Perante estes alertas, a GNR contactou de imediato a Polícia Judiciária. «Da articulação entre a informação recolhida pelo Comando Territorial da Guarda e a apurada pela Polícia Judiciária, foi possível equacionar a possibilidade de estarmos perante um cenário de duplo homicídio, tendo sido de imediato desencadeadas todas as diligências necessárias», acrecenta a GNR.

De acordo com o “Jornal de Notícias, o detido chama-se Cédric Prizzon, um antigo polícia, e era procurado em França desde sexta-feira por suspeita de ter raptado os dois filhos, que foram encontrados com ele, vivos, e de ter matado a ex e a atual companheira, cujos corpos já foram encontrados.