Pedro Monteiro é o novo presidente da Associação de Estudantes da Escola da Sé

Os novos órgãos sociais da Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas da Sé, na Guarda, tomaram posse na semana passada. A direção é encabeçada por Pedro Monteiro, que conta na equipa com Afonso Oliveira, Maria Tormenta, Maria Almeida, Diana Neuimina.

A Assembleia Geral e constituída por Helena Rolo, Matilde Simões e Beatriz Barreiro. Já o Conselho Fiscal é composto por Diogo Andrade, Cristiano Bandeirinha e Maria Barbara.

Assim sendo, Pedro Monteiro sucede a Tiago Pires na presidência da Associação de Estudantes do AESE.