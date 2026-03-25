Sociedade

Pedro Monteiro é o novo presidente da Associação de Estudantes da Escola da Sé

25 Março, 2026
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Escrito por ointerior

Os novos órgãos sociais da Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas da Sé, na Guarda, tomaram posse na semana passada. A direção é encabeçada por Pedro Monteiro, que conta na equipa com Afonso Oliveira, Maria Tormenta, Maria Almeida, Diana Neuimina.
A Assembleia Geral e constituída por Helena Rolo, Matilde Simões e Beatriz Barreiro. Já o Conselho Fiscal é composto por Diogo Andrade, Cristiano Bandeirinha e Maria Barbara.
Assim sendo, Pedro Monteiro sucede a Tiago Pires na presidência da Associação de Estudantes do AESE.

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