Isabel Laginhas com marca para Europeu sub18 de Atletismo

Isabel Laginhas, atleta da Associação Cultural e Recreativa da Senhora do Desterro (São Romão), conseguiu, no domingo, a marca de qualificação para o Europeu de sub18.

O registo foi alcançado no Torneio Nacional Marchador Jovem, que decorreu em Porto de Mós, onde a jovem marchadora foi terceira classificada na prova dos 5 quilómetros com o tempo de 25m47s. Na mesma competição, a colega de equipa Joana Marques sagrou-se vice-campeã nacional sub16 dos 3 quilómetros com a marca de 15m57s. Os veteranos da ACR Senhora do Desterro também subiram ao pódio nos Nacionais de Marcha em Estrada, igualmente realizados em Porto de Mós. Pedro Martins conquistou o nacional de M55, enquanto Ricardo Vendeira e Augusto Cardoso sagraram-se vice-campeões nacionais de M45 e M55, respetivamente. O clube de São Romão venceu ainda a classificação coletiva.