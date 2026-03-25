Homem constituído arguido por incêndio florestal no Soito (Sabugal)

Um homem de 51 anos foi constituído arguido pelaq GNR pelo crime de incêndio florestal no concelho do Sabugal, ocorrido na terça-feira.

Em comunicado, o Comando Territorial da Guarda adianta que o suspeito foi identificado pelo Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) do posto de Vilar Formoso, após um alerta para um foco de incêndio no Soito.

«Os militares deslocaram-se de imediato ao local, onde desenvolveram diligências policiais que permitiram identificar o suspeito. Diligências posteriores permitiram concluir que a origem do incêndio esteve relacionada com uma queima de sobrantes florestais, autorizada que se descontrolou, tendo resultado numa área ardida de cerca de 1,16 hectares de mato», refere a GNR.

O indivíduo foi constituído arguido e o caso foi remetido ao Tribunal Judicial da Guarda. A GNR lembra que «as queimas e queimadas são das principais causas de incêndios em Portugal» e apela ao cumprimento das regras em vigor.