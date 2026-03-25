Música e dança contemporânea no TMC~

O Ensemble Orquestral da Beira Interior, projeto do BEYRA Laboratório Artístico, apresenta-se esta quarta-feira (21h30) no Teatro Municipal da Covilhã com obras de Luís Tinoco (Concerto para violoncelo nº 2), Olivier Messiaen (Couleurs de la Cité Céleste), Carlos Azevedo (Short Term Memory) e Carlos Caires, Pedro Lima e Sara Ross (Tríptico: 3 miniaturas), esta última uma encomenda BEYRA.

Radicada na Covilhã, a orquestra reúne jovens músicos selecionados através de audições bienais e promove estreias e encomendas a compositores portugueses. É o que acontece neste concerto no TMC~, em colaboração com o Remix Ensemble Casa da Música, que inclui partituras recentes de Luís Tinoco e Carlos Azevedo, além de uma criação conjunta de três outros compositores destacados do panorama nacional. O programa é enriquecido com uma obra extraordinária de Messiaen, que o próprio compositor comparou a “uma rosácea de catedral de cores resplandecentes e invisíveis”. O concerto conta ainda com direção musical de Pedro Neves e as participações de Filipe Quaresma (violoncelo) e Jonathan Ayerst (piano).

No sábado, o TMC~ recebe o espetáculo de dança “Do Terreiro ao Mundo”, a nova criação da coreógrafa Clara Andermatt para a Companhia Instável, a partir do universo dos Pauliteiros de Miranda. A sessão inclui ainda uma conversa com artistas e público, mediada pela crítica e jornalista Claudia Galhós, no âmbito da atividade satélite “Comum”. O espetáculo integra a 22ª edição do Festival Y, organizado pela Quarta Parede.