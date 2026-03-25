Sameiro e Casal de Cinza em vantagem na “final four”

Sameiro e Casal de Cinza iniciaram, no sábado, com vitórias a “final four” do Campeonato Distrital de Futsal da AF Guarda.

A formação do concelho de Manteigas foi surpreendida em casa pelo Estrela de Almeida, que conseguiu um empate a três bolas no final do tempo regulamentar. Houve, por isso, que recorrer ao desempate por grandes penalidades, com a sorte a sorrir ao Sameiro, segundo classificado da fase regular, que converteu 5 penáltis contra 3 dos visitantes. Já o Casal de Cinza foi ganhar 4-3 ao pavilhão municipal do Sabugal, frente ao Sporting local, que terminou a fase regular na liderança do campeonato. O segundo jogo do “play-off” está agendado para sábado (21 horas), com o Sameiro a jogar em Almeida e o Casal de Cinza a receber o Sp. Sabugal. Em caso de vitória, as equipas da Guarda e Manteigas carimbam a passagem à final do campeonato.