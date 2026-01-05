Confirmado o fecho das salas de cinema no La Vie Guarda

Já é confirmado o encerramento das salas de cinema do Centro Comercial La Vie Guarda, uma vez que o «contrato de exploração do espaço de cinemas com o operador Cineplace chegou ao seu termo», segundo informa a Administração do Centro Comercial.

Além disso, em comunicado, a Administração do La Vie Guarda salienta que o modelo de negócio exigido «implica a garantia de números mínimos de afluência de espetadores, condição que tem sido muito difícil de atingir de forma consistente, nos últimos anos, tendo estas sido as razões apontadas como justificativas do Plano Especial de Revitalização (PER) apresentado pelo operador dos cinemas».