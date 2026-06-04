Semana Académica da Guarda está a decorrer

Ao contrário das expectativas, a Associação Académica da Guarda anunciou, na noite de sexta-feira, a realização da Semana Académica da Guarda de 2026, já esta semana entre os dias 2 e 4 de junho no campus do Instituto Politécnico da Guarda.

A Missa de Finalistas voltou a juntar centenas de estudantes no campus do IPG este domingo. Para a próxima quarta-feira, dia 3, está agendada a tradicional serenata na Sé Catedral com atuação do Grupo de Fados de Coimbra a partir da meia noite, e para o próximo sábado, 6 de junho, está agendado o cortejo académico.

Na noite de segunda-feira a AAG anunciou os nomes do cartaz musical da Semana Académica. Na primeira noite de festa, esta terça-feira, atuaram Virgílio Faleiro e Edgar Marquez, hoje à noite é a vez de ouvir a Copituna d’Oppidana, os Active Boyz e o Dj Edd e, por fim, amanhã, último dia de festa, atuam Ângelo Brás e Dj Dílcio.

O bilhete geral tem o custo de 12 euros. Já os diários, nesta quarta-feira tem o custo de seis euros, e amanhã cinco euros.

Petição que pede “Reestruturação da AAG” tem mais de 350 assinaturas

Entretanto, a 22 de maio, foi lançada uma petição que, neste momento, já conta com 353 assinaturas, e que pede a “Reestruturação da Associação Académica do IPG”.

Nenhum dos estudantes responsáveis pela criação da dita petição quis dar a cara a O INTERIOR, mas no documento publicado online reclamam a «ausência de Semana Académica», que acabou por ser anunciada dias antes da realização da própria iniciativa. Os jovens do IPG criticam ainda o «cancelamento do Desfile Académico, tradição identitária da nossa comunidade, o atraso na distribuição dos Kits Académicos, com artigos entregues trocados e incorretos» e ainda as «suspeitas de irregularidades na gestão dos recursos da associação, situação que exige esclarecimento público e urgente».

Assim sendo, os criadores da petição e os mais de 350 jovens que assinaram o documento exigem à equipa da Associação Académica da Guarda «a apresentação pública de contas e esclarecimento sobre a gestão financeira da AAIPG; a demissão imediata da atual direção, caso não sejam prestados esclarecimentos satisfatórios; a convocação de eleições extraordinárias para a escolha de uma nova direção; a criação de mecanismos de transparência e prestação de contas regulares aos estudantes, assim como o compromisso de realização dos eventos académicos tradicionais nos próximos anos letivos».