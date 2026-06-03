Crise diretiva ensombra 103 anos do Sp. Covilhã

A viver uma das maiores indefinições diretivas da sua história, o Sporting Clube da Covilhã (filial nº 8 do Sporting), celebrou na terça-feira 103 anos e também os 69 anos da presença na final da Taça de Portugal, no Jamor.

Gerido atualmente por uma comissão de gestão, liderada por José Santos, o clube da Liga 3 enfrenta também problemas financeiros numa altura em que começa a preparar a nova época. Na terça-feira terminou o prazo para entrega de listas, não sendo ainda conhecida, à hora do fecho desta edição, a existência de candidatos. Recorde-se que a Assembleia-Geral extraordinária do passado 15 de maio agendou as eleições para este sábado, das 13 às 19 horas. Os novos órgãos sociais vão gerir o clube no triénio 2026-29. Problemas à parte, na terça-feira passaram também 24 anos da subida dos serranos à IIª Liga, onde permaneceram durante mais de uma década. A Liga 3 vai começar a 9 de agosto e, ao que tudo indica, o Sp. da Covilhã continuará na Série Sul, com mais nove clubes: Vitória de Sernache, Oliveirense, União de Santarém, Belenenses, Atlético, Mafra, Lusitano de Évora, Louletano e Caldas SC.