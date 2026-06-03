Rampa Serra da Estrela no fim de semana

A Covilhã vai ser o palco, este fim de semana, de mais uma edição da Rampa Serra da Estrela, a terceira prova do calendário do Campeonato Portugal de Montanha (CPM).

Com organização do CAMI Motorsport e o apoio da autarquia local, em colaboração com a Associação Portuguesa de Pilotos de Automóvel de Montanha (APPAM) e do consórcio promotor do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, a competição contará com a presença dos principais pilotos do campeonato, nomeadamente nos protótipos, GT, turismo, “legends”, clássicos e FPAK júnior team. À sua espera têm cerca de cinco quilómetros entre a cidade da Covilhã, a 846 metros de altitude, e o Sanatório das Penhas da Saúde, a 1.297 metros, num trajeto com um desnível de 451 metros e uma inclinação média de nove por cento.