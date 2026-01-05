Jorge Pinto veio à Guarda defender a regionalização

O candidato presidencial Jorge Pinto passou, esta segunda-feira, pela Guarda, onde foi recebido pelo presidente da autarquia, Sérgio Costa, e defendeu a regionalização.

O candidato a Belém apoiado pelo Livre lamentou a «falta de vontade, ambição e coragem» dos dirigentes políticos por não avançarem com o processo de criação de regiões administrativas. Jorge Pinto garantiu que, se for eleito, vai organizar uma assembleia cidadã com a presença de 100 pessoas de todo o país para debater a regionalização e exercer pressão sobre o poder legislativo para que este processo avance e se cumpra o que está previsto na Constituição.

«Não sei qual será o resultado dessa assembleia cidadã. É precisamente por isso que eu quero ouvir estes 100 portugueses. Quero ouvi-los quanto às competências, quero ouvi-los quanto às próprias regiões e com isso, sim, não tenho medo da palavra, colocar pressão nos deputados, colocar pressão no Governo para que eles oiçam os portugueses», afirmou a O INTERIOR.

Na sua opinião, «é preciso construir um Portugal coeso para garantir a todos os portugueses as mesmas oportunidades».

Nesta deslocação à cidade mais alta, que incluiu uma paragem na Tasquinha para uma ginginha, o candidato também defendeu a necessidade de uma discriminação positiva para combater a desertificação, propondo, como exemplo de medida a ser adotada, um “rendimento básico e coesão territorial”. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.