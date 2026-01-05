Faleceu António Gouveia, antigo autarca de Foz Côa

Faleceu António Gouveia, antigo presidente da Câmara de Vila Nova de Foz Côa. Tinha 82 anos.

A autarquia já decretou dois dias de luto municipal, «em reconhecimento do seu percurso e do relevante serviço prestado à comunidade fozcoense», durante os quais a bandeira do município será colocada a meia-haste e adiados todos os eventos organizados pela Câmara.

Eleito pelo PSD, António Gouveia presidiu à Câmara de Vila Nova de Foz Côa de 1985 a 2001, tendo sido ainda provedor da Misericórdia local. O funeral realiza-se pelas 15h30 desta terça-feira, em Vila Nova de Foz Côa.