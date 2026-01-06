Marques Mendes apela ao voto na Guarda porque «só se ganha mesmo no dia da eleição»

Luís Marques Mendes regressou esta segunda-feira à Guarda para o segundo dia da campanha presidencial e com apelos ao voto porque, «em democracia, só se ganha mesmo no dia da eleição».

«Peço-vos que sejam os meus embaixadores lá fora, nas vossas localidades, nas vossas empresas. Sejam porta-vozes desta ideia, ajudem-me a chegar a todos os portugueses, porque tal como não se ganha de véspera, também ninguém sozinho ganha uma eleição. É um trabalho de grupo, de equipa, em conjunto», afirmou o candidato presidencial apoiado pelo PSD e o CDS num jantar-comício que juntou cerca de 400 apoiantes no restaurante Quinta de Santo António, em Maçaínhas.

Marques Mendes invocou a sua experiência e vida políticas para garantir que, se for eleito no dia 18 de janeiro, tudo fará para garantir a estabilidade.

Reiterou também o compromisso de realizar na Beira e Trás-os-Montes a sua primeira presidência aberta, que será dedicada ao interior e subordinada aos temas da educação e emprego.

Na Guarda, o candidato a Belém não esqueceu os pensionistas: «Há alguns em Portugal que acham que aumentar pensões é algo que, estatisticamente, dá cabo das finanças públicas e nós temos de dizer a essas pessoas com muita firmeza: nenhum de nós quer colocar em causa as finanças públicas do país, mas queremos dar atenção a milhões de pessoas de carne e osso que trabalharam a vida inteira e precisam de um mínimo de solidariedade da parte do Estado nos últimos anos da sua vida», sublinhou.

Nesta passagem pela Guarda, Luís Marques Mendes visitou a “Cidade Natal” e contactou com a população no cento da cidade antes de participar num jantar-comício que contou com as intervenções de Luís Celínio, o mandatário distrital da candidatura, e de Gonçalo Matias, ministro adjunto e da Reforma do Estado.

Na sala estiveram dezenas de autarcas e dirigentes do PSD, locais e nacionais, bem como o eurodeputado Sebastião Bugalho e a deputada pelo círculo da Guarda Dulcineia Catarina Moura. Já o Rancho Folclórico de Souropires (Pinhel) cantou as janeiras com quadras personalizadas e dedicadas ao candidato presidencial.

