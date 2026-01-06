PJ deteve abusador sexual de sobrinha da companheira em Seia

A Polícia Judiciária (PJ) da Guarda deteve esta segunda-feira, em Seia, um homem de 55 anos «fortemente indiciado» da autoria dos crimes de abuso sexual de crianças, de abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável e de pornografia de menores, praticado contra uma menor, de 13 anos de idade, sobrinha da sua companheira.

«Os atos sexuais de relevo, iniciados em maio de 2025, foram praticados na residência do suspeito e da companheira», refere a PJ em comunicado enviado a O INTERIOR. A Judiciária acrescenta que o inquérito teve origem numa comunicação de um familiar da menor à Comissão de Proteção de Jovens e Crianças (CPJC) de Seia, sendo que a investigação permitiu recolher «sólidos elementos probatórios que consolidaram as suspeitas da práticas dos crimes por parte do agora detido».

O inquérito é titulado pelo Ministério Público (MP) da Guarda e o detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.