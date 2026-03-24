CIMBSE assina contrato de 9 milhões com Viúva Monteiro

A Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela já assinou o contrato de prestação de serviços de transporte público na região das beiras e Serra da Estrela com a empresa Viúva Monteiro. Falamos num acordo de cinco anos, orçado em mais de 9 milhões de euros.

Carlos Condesso, presidente da CIMBSE pediu à própria administradora da empresa contratada para que «não falhe» porque tem uma «grande responsabilidade nos ombros».

O presidente da CIMBSE lembra ainda que a «empresa vencedora tem o período de cinco meses para começar a operar, para se adaptar e para criar as condições que o caderno de encargos obriga».

O novo serviço vai incluir até 120 milhões de quilómetros nos cinco anos, abrangendo os 15 municípios da CIM e contará com 130 circuitos na região e uma frota de aproximadamente 12 viaturas (15 por cento elétricas).