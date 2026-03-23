Green Day UNITA no IPG na próxima quarta-feira

Na próxima quarta-feira, 25 de março, o Politécnico da Guarda irá promover mais uma edição do Green Day UNITA no âmbito da Aliança UNITA – Universitas Montium. A iniciativa visa «sensibilizar a comunidade académica para a importância da sustentabilidade, promovendo a adoção de práticas mais responsáveis e conscientes».

O evento vai ser dinamizado através de um Peddy Paper Sustentável, «um desafio interativo que convida estudantes, docentes e não docentes a participarem em equipas e a percorrerem o campus, resolvendo diferentes missões relacionadas com temas como energia, resíduos, biodiversidade e economia circular».

A participação de equipas de 2 a 5 elementos é gratuita, mediante inscrição prévia através do formulário online.