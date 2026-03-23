Igreja da Atalaia (Pinhel) pode receber classificação nacional

Foi publicada esta segunda-feira, em Diário da República, a abertura do procedimento de classificação de âmbito nacional da Igreja de Nossa Senhora da Assunção, na Atalaia, incluindo o património móvel integrado, no concelho de Pinhel.

São abrangidos pela classificação a própria «igreja e os imóveis localizados na zona geral de proteção (50 metros contados a partir dos seus limites externos).

O procedimento é da responsabilidade do Património Cultural I.P., após proposta do Departamento dos Bens Culturais, e abrange, além da igreja paroquial da União de Freguesias de Atalaia e Safurdão, o património integrado.