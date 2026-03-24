Concurso para reabilitação do Hotel Turismo ainda não foi publicado

O concurso público para a requalificação do Hotel Turismo da Guarda, foi um dos assuntos abordados na reunião do executivo municipal da Guarda, esta segunda-feira.

O anúncio foi feito pelo secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, no dia 18, quarta-feira, de que a abertura do concurso seria publicada esta segunda-feira, mas não se verificou.

Na reunião de Câmara, o presidente da autarquia, Sérgio Costa, referiu que «até agora (17h30) ainda não se concretizou o anúncio daquele membro do Governo, mas «não podemos dar tiros de pólvora seca que podem não dar em nada», afirmou Sérgio Costa.

O autarca disse que se trata de «um processo de tal modo enviesado que, por isso, devem todos ter muita cautela», referindo ainda que já sabia que o lançamento do concurso não seria publicado hoje. «É preciso dar tempo ao tempo para pôr as coisas a mexer e não haver forças de bloqueio conforme houve no passado» e quiçá «outros interesses».

Sérgio Costa salientou mesmo que «todos tiveram responsabilidades até agora» e que, por isso, não vale a pena, colocarem-se agora, outros intervenientes, de outra cor partidária, colocarem-se em bicos de pés, deixem-se disso que não leva a lado nenhum».

A vereadora do PSD, Helena Saraiva, que substituiu João Prata na reunião do executivo, apresentou um voto de congratulação pelo anúncio feito nos meios de comunicação social e que «irá ser implementada».

Helena Saraiva salientou que «houve imensas iniciativas a partir de 2010 pelos diversos governos que estiveram no poder, mas até hoje nunca surgiu a tal solução a contento do interesse da Guarda» esperando que «agora seja vez» e e que «a curto prazo tudo esteja resolvido».

Também o vereador do PS, António Monteirinho, começou por recordar que « já é o segundo anúncio deste Governo», sublinhando ainda que «árvore que nasce torta tarde ou nunca se endireita».

O socialista espera «estar enganado em relação às expectativas» e que «seja mesmo aberto o concurso, e que que surja um vencedor para que as obras possam iniciar-se, devolvendo o hotel à cidade e aos guardenses».

António Monteirinho frisou que «todos os intervenientes políticos dos últimos anos têm responsabilidades neste processo» porque os governos centrais sempre foram dizendo «que era desta vez, mas, até agora, ainda não foi».

Recorde-se que o Secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, anunciou, na passada Quarta-feira, durante a audição na Comissão da Economia e Coesão Territorial, que seria lançado, na segunda-feira, o concurso público para a requalificação do Hotel Turismo, na sequência do despacho de setembro do ano passado que revogou o contrato de arrendamento com a Enatur. O governante referiu que o Turismo de Portugal, na sua qualidade de proprietário, colocará o imóvel no mercado para requalificação, com opção de compra.

Pedro Machado admitiu que o processo «é um parto difícil de uma gravidez que deve ter pelo menos 16 anos». O Hotel Turismo, encerrou em 2010. Há 16 anos.