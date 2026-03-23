Filme do Turismo Centro de Portugal em destaque no Japão

Dois filmes do Turismo Cento de Portugal saíram premiados do Festival Internacional de Filmes de Turismo do Japão, um dos mais relevantes a nível mundial no sector, que decorreu na cidade de Koka e contou com mais de 1.300 candidaturas de 110 países.

“Em Verde Vivo”, um filme com cerca de um minuto e meio, foi distinguido na categoria “Regiões de Turismo”, tendo-se afirmado pela «abordagem sensível e humana num momento particularmente exigente para o território». O filme surge na sequência dos incêndios que afetaram o Centro de Portugal e «m 2025 e transmite uma mensagem de esperança e reconstrução, sintetizada na ideia de que o que ardeu não desapareceu, num território onde o verde resiste».

“Em Verde Vivo” conquistou a medalha de ouro no Festival Internacional de Filmes de Turismo do Japão, mas o Turismo Centro de Portugal colecionou mais prémios, nomeadamente para o filme “Aqui Nunca é Demais”, que alcançou o quarto lugar, também na categoria de Regiões de Turismo.

O Festival Internacional de Filmes de Turismo do Japão assinala o início do circuito CIFFT World’s Best Tourism Film Awards, que reúne os dez principais festivais internacionais da área. Com estes resultados, “Em Verde Vivo” soma 12 pontos e “Aqui Nunca é Demais” quatro pontos, numa classificação final que será conhecida em Dezembro, em Marrocos.