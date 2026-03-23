Detidos três homens por disparos de arma de fogo perto da Guarda

Três homens foram detidos, no sábado, depois de disparos de arma de fogo (espingarda), numa localidade «próxima da Guarda». Segundo o Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública (PSP) da Guarda, «os polícias apuraram tratar-se de três indivíduos, num veículo automóvel, que teriam efetuado vários disparos com arma de fogo na direção de outras duas pessoas».

Da operação resultou a apreensão de uma arma de fogo, 10 munições de calibre 12 mm e quatro munições do mesmo calibre já deflagradas.

Os detidos foram presentes ao Tribunal de Turno, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva a um dos suspeitos e a medida de apresentações periódicas em esquadra aos restantes.