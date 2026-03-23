Figueirense vence e adia festa do título do Guarda FC

O Guarda FC somou no domingo mais três pontos rumo ao título de campeão distrital da Associação de Futebol da Guarda. O líder da Iª Liga venceu 4-0 na receção ao São Romão e ficou a um ponto da conquista do campeonato e do regresso ao Campeonato de Portugal, de que foi despromovido na época transata.

Na 22ª jornada, o Figueirense, segundo classificado a 12 pontos dos guardenses, também venceu 3-0, em casa, frente ao Vila Cortês do Mondego e adiou a festa da equipa da sede do distrito. Nos restantes jogos, o Aguiar da Beira foi empatar 2-2 a Fornos de Algodres, o Trancoso foi ganhar 4-1 ao Sabugal e o Sporting Celoricense recebeu e derrotou o Sp. Vilar Formoso por 2-0.

O “lanterna vermelha” Vila Franca das Naves perdeu em casa com o Vilanovenses por 3-1 e o Sp. Mêda venceu o Foz Côa por 2-1.

Na IIª Liga Distrital, o Manteigas sagrou-se campeão com uma goleada (7-0) na Guarda, na visita ao Casal de Cinza, enquanto o Pinhelenses ganhou na receção ao Sp. Gonçalense por 3-2 e regressou ao segundo lugar da geral, que dá acesso à Iª Liga, em troca com a formação do concelho da Guarda. As duas equipas estão separadas apenas por um ponto a duas jornadas do fim.