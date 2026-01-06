Distrito da Guarda em aviso amarelo. Pode nevar esta madrugada

O distrito da Guarda está em aviso amarelo devido ao tempo frio. Com aviso amarelo em nove distritos, dicas e cuidados a ter no tempo frio

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alargou para nove os distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido ao tempo frio, que foi prolongado até quarta-feira, devido à persistência de valores baixos da temperatura mínima.

Com aviso amarelo estão os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Faro. O alerta é válido até às 9h de quarta-feira.

Vítor Baía, no site online, informa que na próxima madrugada, de terça para quarta-feira, «pode nevar a qualquer altitude, mas será pouca a quantidade».