Eleições no PSD da Guarda vão ser repetidas

Está confirmada a repetição das eleições para a comissão política concelhia e mesa de secção do PSD da Guarda. A decisão foi tomada por unanimidade na segunda-feira pelo Conselho de Jurisdição Distrital (CJD), que é presidido por Jacinto Dias.

O escrutínio realizado a 28 de fevereiro e do qual resultou a vitória de Pedro Nobre tinha sido impugnado por Júlio Santos, atual presidente da secção e recandidato a um segundo mandato. O CJD determinou a repetição da eleição, com as mesmas listas e caderno eleitoral, que deverá ocorrer em data a designar, provavelmente a 30 de maio. Trata-se da data escolhida para realização das diretas para presidência do PSD e para a eleição dos delegados ao congresso do partido. Segundo o documento, a que O INTERIOR teve acesso, a repetição foi justificada pela diferença entre os votos apurados (179) e o número de votantes (177), tendo sido validados 175 para a eleição da mesa da assembleia de secção e 179 para a comissão política concelhia.

O Conselho de Jurisdição Distrital alega ainda que o facto da lista B para comissão política concelhia, liderada por Pedro Nobre, ter ganho com um voto de diferença sobre a lista adversária de Júlio Santos, «influiu, claramente, sobre o resultado final». Os dois candidatos ainda podem recorrer desta decisão para o Conselho de Jurisdição Nacional do partido.