Rosa Veloso critica PS de Celorico sobre retirada da confiança política

Com o título “Quem tem razão não se esconde” a deputada eleita pelo PS na Assembleia Municipal de Celorico da Beira já reagiu à decisão da Comissão Política Concelhia Socialista de lhe retirar a confiança política. Numa publicação nas redes sociais, Rosa Veloso começa por fazer uma cronologia dos acontecimentos, desde a tomada de posse, para dizer que «a verdade deve sempre mais aos cidadãos do que às conveniências partidárias» e que

perante a decisão da estrutura local do PS «não posso deixar de esclarecer publicamente os factos, por respeito à verdade, à transparência política e, sobretudo, aos cidadãos de Celorico da Beira».

Na publicação, Rosa Veloso considera que «não deixa de causar estranheza que se procure insinuar qualquer irregularidade, ou até perplexidade, pelo simples facto de dois eleitos assumirem, de forma clara e transparente, uma posição comum».

A deputada municipal salienta que importa igualmente esclarecer que «quando aceitei integrar este projeto político, não conhecia a família Marques, nem tinha qualquer relação pessoal ou política com os seus membros. No máximo, tinha trocado duas breves palavras em iniciativas públicas realizadas em Prados. Na verdade, nem sequer conhecia a maioria das pessoas que integraram as listas às eleições autárquicas» e que desde o final da primeira semana de campanha «comecei, contudo, a perceber que talvez não estivessem totalmente erradas as muitas pessoas que me perguntavam, com alguma preocupação: “como é que se foi meter com aquela gente?”», refere.

Sobre a acusação de «falhas na articulação política» com a estrutura local do partido, Rosa Veloso, diz que a afirmação «não corresponde à realidade» e que «no próprio dia da tomada de posse foi criado pelo Presidente da Comissão Política Concelhia um grupo de WhatsApp que incluía os eleitos e também o número de telefone da sua esposa, segunda candidata da lista à Câmara Municipal, que não foi eleita. Entendi, e continuo a entender, que os mecanismos de articulação entre eleitos devem envolver apenas quem detém mandato».

Mais à frente na publicação, Rosa Veloso critica o atual Presidente da Concelhia, José Albano Marques, de «nunca ter servido verdadeiramente Celorico nem os celoricenses. Pelo contrário, serviu-se de Celorico e do próprio Partido Socialista para projetos pessoais, numa evidente ânsia de poder», realça.

A deputada municipal diz ainda «estar consciente de que, na sequência deste comunicado, surgirão novas mentiras e falsidades para atacar a minha vida profissional, construída pelos princípios de honra, dignidade e honestidade» e que «no comunicado, onde me é retirada a confiança política, faltou esclarecer que a Concelhia do PS de Celorico da Beira é composta por 18 elementos – três da família Marques – apenas estiveram presentes 11 elementos. E, mesmo assim, não conseguiram unanimidade. Houve nove votos a favor, um contra e, o outro elemento, por ser meu familiar pediu escusa. Está esclarecida a idoneidade desta decisão», sublinha.

A terminar, Rosa Veloso garante que «continuarei exatamente como sempre estive: De frente, com o meu nome, com a minha palavra e com inteira responsabilidade pelo que digo e escrevo, porque na política, como na vida, há algo que acaba sempre por prevalecer: A verdade. Em Celorico, mais cedo ou mais tarde, todos saberão tirar as suas próprias conclusões», conclui.