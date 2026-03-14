Obras para a nova residência universitária na Guarda vão começar

A antiga residência feminina na Rua António Sérgio, na Guarda, vai começar a ser requalificada para se tornar uma nova residência universitária, num investimento superior a 4,5 milhões de euros financiado pelo PRR. O projeto prevê a remodelação do edifício da ex-Gulbenkian, com capacidade para 128 camas, distribuídas por quatro pisos, visando alojar estudantes do ensino superior. O edifício que atualmente acolhe o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região das Beiras e Serra da Estrela será libertado para esta obra, sendo que a proteção civil será instalada no edifício da antiga Associação Comercial da Guarda, também em requalificação, no centro histórico da cidade.