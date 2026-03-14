P – Na semana passada foi apresentada publicamente a nova associação sem fins lucrativos “Abraç’A Mente”, que reúne familiares e amigos de utentes do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental da ULS da Guarda. O que fazem?

R – A Associação ainda está no início, mas representa as famílias dos utentes com doenças mentais. Esta associação foi criada a convite do Departamento de Psiquiatria da Guarda, dada a existência de um decreto-lei que obriga a ter este tipo de organizações. Somos a voz das famílias que tenham pessoas com doença mental, que podem recorrer a nós. Vamos organizar várias iniciativas e neste momento, estamos a organizar uma atividade na Escola Afonso de Albuquerque. Vamos começar pelos mais novos e fazer-nos acompanhar de profissionais do Departamento de Psiquiatria, que vão falar sobre todo o tipo de doenças mentais, independentemente da faixa etária. Mais tarde vamos passar por lares, instituições sociais, entre outros espaços, de forma a chegar ao maior número de pessoas.

P – Que profissionais integram a associação?

R – O percurso ainda está no início. Temos psiquiatras que são a parte principal deste projeto. A nossa vice-presidente, Maria Manuela Chagas, é professora. No fundo, temos connosco pessoas da sociedade, mas todos os elementos têm ligações a familiares ou amigos com doenças mentais. No que toca aos especialistas, falamos do Departamento de Psiquiatria da ULS da Guarda, com psicólogos, assistente social, entre outros profissionais. Só tínhamos conhecimento dos nossos próprios familiares com doença mental e agora, com a Abraç’A Mente, podemos conhecer a outra parte da história.

P – Há muitos utentes identificados com doença mental na nossa região?

R – Muitos, muitos mesmos, e com todo o tipo de doenças. Todo o país está um bocadinho doente, mas agora até começamos as nossas iniciativas pelos mais jovens porque notamos que a nossa juventude está a entrar em muitas depressões (não são doenças mais graves). Mas no geral, tanto integrantes da associação como algumas pessoas de fora, achamos que a juventude está a ficar muito doente e por isso vamos começar por aí.

P – Como podem os interessados chegar até à Abraç’Amente?

R – Através do telefone ou do nosso folheto, onde temos o endereço do Facebook e Instagram, ou através do email abracamente.guarda@gmail.com. Em caso de dúvida também é possível contactar a ULS da Guarda (271 200 200).

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PERFIL

Lesdália Pereira

(Presidente da Associação Abraç’amente)

Idade: 54 anos

Naturalidade: Safurdão, Pinhel

Currículo Resumido: Licenciou-se em Engenharia Civil no Instituto Politécnico da Guarda, tendo feito também o bacharelato em Castelo Branco. Atualmente é formadora de profissão.

Filme preferido: Orgulho e preconceito

Livro preferido: Orgulho e preconceito