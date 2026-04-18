«Queremos devolver credibilidade e notoriedade à Casa do Benfica e atingir os mil sócios»

P – O que o levou a concorrer à direção da Casa do Benfica da Guarda?

R – Já tinha, há um ano ou dois, concorrido à exploração do bar e achei que estava na altura de concorrer agora à presidência da direção porque a Casa precisa mesmo de uma mudança. Há 15 anos que era dirigida pelas mesmas pessoas com as mesmas ideias. O nosso objetivo é ultrapassar este cenário de estagnação e voltar a crescer, à semelhança do que acontece um pouco por todo o país onde há casas com muita relevância.

P – Quais são os grandes objetivos para este mandato?

R – O primeiro objetivo é devolver a notoriedade da Casa do Benfica da Guarda junto da população, aproximar as pessoas à Casa, reativar os associados mais antigos e angariar mais sócios. Outra das apostas é conseguirmos alguns patrocinadores para estabelecermos uma rede de contactos em que o sócio possa ter vantagens e descontos em lojas comerciais e serviços. Trata-se de um objetivo que já está a ser desenvolvido pelo SL Benfica em conjunto com as próprias casas. Esta direção quer também organizar várias atividades a nível social, o que nos vai ajudar a dar credibilidade junto da população e da cidade, já que a Casa ficou um pouco descredibilizada ao longo dos últimos anos. Seremos uma Casa virada para as famílias.

P – E o relacionamento com as outras Casas do Benfica na região?

R – Na verdade esse é também um grande objetivo. Vamos procurar desenvolver uma interação com as outras Casas espalhadas pelo distrito, já que nós somos a principal desta região. Queremos desenvolver algumas atividades em conjunto e traçarmos um projeto comum que aproxime os sócios e simpatizantes do Benfica num mesmo objetivo. Vamos tentar organizar melhor as viagens ao Estádio da Luz em dia de jogos e não só. Queremos tentar levar ao estádio alguns sócios que não têm a oportunidade de o visitar, assim como o museu, etc. Vamos também promover a “store” de venda de produtos licenciados e passar a ter um melhor espaço, com maior oferta de bar e cervejaria para as pessoas conviverem.

P – E a nível financeiro, qual é a fotografia?

R – Nesse aspeto a fotografia não é boa. Temos algumas batalhas para ultrapassar. Há alguns dossiers e alguns valores que ficaram em aberto da anterior direção. Como já disse, estamos a tentar fazer algumas modificações no espaço físico da Casa, mas já não vai ser possível, para já, fazer obras mais profundas, como pretendíamos, precisamente por causa dessa situação a nível financeiro. A prioridade é, antes demais, ultrapassarmos este obstáculo.

P – E o projeto da Casa do Benfica 2.0 ?

R- Apesar das dificuldades temos de continuar a pensar nisso. É um objetivo do mandato. Quando ultrapassarmos a questão financeira que temos em mãos, procuraremos começar a fazer um “refresh” desta Casa para um espaço com um nível completamente diferente. Vamos começar a trilhar esse caminho para mostrarmos ao Benfica que temos força e organização suficientes para nos ajudarem a concretizar na Guarda essa Casa 2.0.

P- Quantos sócios tem atualmente a Casa do Benfica da Guarda?

R – Neste momento temos inscritos perto de 300 sócios, mas pagantes serão cerca de 70. O objetivo deste mandato de três anos é chegarmos aos mil sócios, como já aconteceu noutros tempos.

Perfil:

Bruno Lopes

Presidente da Casa do Benfica da Guarda

Idade: 47 anos

Naturalidade: Guarda

Profissão: Empresário

Currículo (resumido): Curso Profissional de Contabilidade e Gestão, desenvolvendo a atividade empresarial desde 2016.

Filme preferido: “Lista de Schindler”, de Steven Spielberg, e “Cidade dos Anjos”, de Brad Silberling

Livro preferido: “Acidente”, de Danielle Steel

Hobbies: Viajar, passear na natureza e conviver com os amigos.