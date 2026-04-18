Festival de Tunas este sábado no TMG

A cidade mais alta volta a ser o palco da música académica com a XXIIIª edição do Oppidana. O festival organizado pela Copituna d’Oppidana, do Politécnico da Guarda, decorre no sábado (21h30), no Teatro Municipal da Guarda, com quatro das mais prestigiadas tunas nacionais num formato competitivo que vai destacar o rigor técnico e a tradição estudantil.
Participam a Tuna Universitária do Porto, a Tuna Universitária do Minho, a Tuna Académica de Lisboa e a Tuna Gatunos, do Politécnico do Porto. Além das atuações, o espetáculo será abrilhantado pela banda guardense “À Meia-Noite nas Eólicas”. Durante a tarde (15h30) haverá serenatas no café-concerto do TMG. Já o bilhete para o espetáculo final custa 7,5 euros.
