Covilhanense Lua Afonso ruma à NASA para final da International Space Design Competition

Lua Afonso, aluna da Escola Secundária das Palmeiras, na Covilhã, foi selecionada para representar a Europa na final mundial da International Space Design Competition, uma das mais prestigiadas competições académicas internacionais na área do design e engenharia espacial.

A jovem covilhanense venceu a fase europeia e participará agora na final mundial, que decorrerá nos Estados Unidos, entre 27 de julho e 4 de agosto, com atividades repartidas entre a sede da NASA e o Walt Disney World Resort. A International Space Design Competition simula o funcionamento real de empresas da indústria aeroespacial, colocando estudantes no papel de equipas responsáveis pelo desenvolvimento de projetos complexos de infraestruturas espaciais.

Inspirada nos modelos de trabalho da NASA, a competição desafia os participantes a responder a um “Request for Proposal”, tal como acontece no contexto real das grandes agências espaciais, exigindo planeamento técnico, científico, logístico e estratégico de elevada exigência.

Com esta participação, Lua Afonso vai integrar a elite internacional nesta área altamente competitiva, exigência e desempenho a que a estudante da Covilhã está habituada. Nos últimos meses, Lua Afonso venceu o Concurso Astronauta por um Dia, o Concurso Nacional de Oratória, sendo a participante mais jovem em prova, o Prémio de Melhor Aluna da Escola das Palmeiras, foi finalista do CanSat Portugal (2025 e 2026), campeã nacional e vencedora do ranking nacional de trail.

Conquistou ainda várias medalhas na patinagem artística (livre e show), tendo-se destacado também como pianista. Nos últimos quatro anos, Lua Afonso venceu o Concurso Municipal de Leitura e é bicampeã nacional do Concurso Ler em Voz Alta. Nos estudos, teve uma média final de 20,0 valores, com classificação máxima em todas as disciplinas e exames nacionais

«A sua presença na final mundial, representando a Europa na NASA, constitui um momento de grande orgulho e um exemplo inspirador para jovens estudantes, demonstrando que o talento e a dedicação podem conduzir a patamares de reconhecimento internacional ainda em idade escolar», adianta a escola onde estuda.