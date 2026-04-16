Figueira de Castelo Rodrigo e Salamanca organizam caminhadas pelas “Rotas da Raia Ibérica”

A Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo e a Diputación de Salamanca vão promover as “Rotas da Raia Ibérica”, um ciclo de caminhadas alternadas entre Portugal e Espanha para valorizar o território raiano e reforçar a cooperação transfronteiriça.

O objetivo é divulgar a região da Raia Ibérica, «cujos territórios partilham uma relação histórica, cultural e geográfica singular, marcados pelas suas paisagens agrícolas tradicionais, pelo Rio Águeda e pela imponência do Rio Douro Internacional», refere o município de Figueira de Castelo Rodrigo em comunicado enviado a O INTERIOR. «É uma experiência única, onde o desporto de natureza, a cultura e o património se encontram num só território, capaz de reforçar a cooperação institucional entre os dois países vizinhos e de dinamizar a economia local», considera Carlos Condesso, presidente da Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo, citado no documento.

O autarca realça que, com esta atividade, o município do distrito da Guarda continua «a apostar no posicionamento da região como um destino turístico de referência». As “Rotas da Raia” vão envolver a população local e os visitantes «em atividades saudáveis e culturais, num contexto em que as experiências autênticas e sustentáveis e o turismo de natureza ganham cada vez mais sentido e mais adeptos», é referido. Segundo os promotores, o projeto pretende ter continuidade anual e, numa primeira fase, terá quatro caminhadas – duas em Portugal e duas em Espanha. O primeiro percurso pedestre está agendado para dia 18 de abril e parte da Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo, passa pela Serra da Marofa e termina em Figueira de Castelo Rodrigo.

Em maio, junho e setembro, as caminhadas seguintes vão percorrer as localidades de San Felices de los Gallegos (Espanha), Mata de Lobos (Portugal) e Ciudad Rodrigo (Espanha). Em outubro, a proposta é fazer o “Camino de Hierro”, a conhecida Rota dos Túneis, localizada no Parque Natural das Arribas do Douro.

As datas das caminhadas serão divulgadas oportunamente pelas duas autarquias, que serão também responsáveis pela logística de cada etapa. A Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo adianta que as inscrições são gratuitas e devem ser feitas nas piscinas municipais da sede do concelho.