I Congresso do Núcleo de Enfermagem de Reabilitação a decorrer em Seia

Está a decorrer, em Seia, o I Congresso do Núcleo de Enfermagem de Reabilitação, na Casa Municipal da Cultura da localidade, até esta sexta-feira. A atividade é organizada pelo Núcleo de Enfermagem de Reabilitação da ULS Guarda e surge com o objetivo de afirmar a Enfermagem de Reabilitação como área fundamental na promoção da funcionalidade, autonomia e qualidade de vida das pessoas ao longo do ciclo vital, reunindo profissionais de saúde, académicos e especialistas de referência nacional.

Durante os dois dias de congresso o programa científico contempla «mesas-redondas, palestras, workshops práticos, comunicações orais e apresentação de e-posters, abordando temáticas atuais e desafiantes», nomeadamente «o papel da Enfermagem de Reabilitação do doente crítico ao funcional, liderança, evidência científica e transformação dos cuidados, reabilitação pediátrica e cuidados no domicílio; intervenções custo-efetivas em Enfermagem de Reabilitação; entre outros».