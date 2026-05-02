«Queremos otimizar a rádio escola, adquirir uma mesa de “snooker” e organizar palestras»

P – A nova equipa da Associação de Estudantes da Escola Secundária da Sé tomou posse no final de março, quais são as prioridades e os grandes objetivos para este mandato?

R – Tendo em conta o ótimo trabalho feito pela associação de estudantes cessante, por exemplo, com a ativação da rádio escolar, continua nas nossas prioridades otimizar essa mesma rádio para ter mais intervenção dos alunos no que toca à escolha e passagem de músicas e também na criação de programas. A nível de infraestruturas, gostávamos de adquirir uma mesa de “snooker” porque sentimos que há essa falta na escola para os alunos passarem os tempos livres e é, definitivamente, uma das nossas medidas mais ambiciosas. A nível de comunicação e da preparação para o futuro queremos organizar palestras para os alunos do 9º ano para que consigam fazer uma escolha mais responsável na passagem para o ensino secundário. Para os alunos do secundário, queremos realizar palestras sobre o ingresso no ensino superior – com a participação de antigos alunos que já estão na faculdade.

P – Em termos financeiros, como está a Associação de Estudantes e como pretendem realizar os objetivos a que se propõe?

R – O financiamento é sempre uma questão mais complicada, mas, felizmente, nos últimos mandatos tem sempre havido apoios da Câmara Municipal aos quais nos vamos tentar candidatar também no próximo ano – isto porque as candidaturas decorrem até janeiro e a nova equipa tomou posse no final de março, pelo que ficámos um pouco limitados a esse nível. Também vamos estar atentos aos apoios do IPDJ, que são pontuais e para certas atividades. Em termos de autofinanciamento, pretendemos fazer torneios com a participação dos alunos, que são sempre uma boa fonte de receita, através da colocação de uma taxa de inscrição simbólica.

P – Quais são as maiores preocupações dos estudantes da Secundária da Sé?

R – Esta é uma questão um bocadinho mais generalizada, mas, muitas vezes, é a carga horária. No entanto, relativamente à Afonso de Albuquerque, acho que os nossos horários até são mais organizados e permitem aos alunos terem mais organização no seu plano de estudo. No que toca a dificuldades temos os apoios escolares das diferentes disciplinas, às vezes temos de recorrer a apoios/explicações extracurriculares e há alunos que não conseguem, por razões financeiras, recorrer aos apoios fora da escola. No ensino básico há uma hora definida para apoio com os professores, mas no secundário deixa de haver esse tempo e gera-se essa preocupação para os alunos que não conseguem recorrer a um explicador privado fora da escola.

P – No que toca às infraestruturas da escola, que tem sofrido alterações, neste momento qual é a opinião dos alunos?

R – O novo pavilhão gimnodesportivo foi um grande benefício para os alunos. O antigo ainda continua em funcionamento, apesar de já estar um pouco mais degradado, e, com os dois espaços em simultâneo, é bastante bom para as aulas de Educação Física. Quanto ao salão dos alunos, é relativamente pequeno para a quantidade de estudantes, mas, pelo que tenho conhecimento, a próxima fase das obras na escola vai contemplar um novo salão e isso vai ajudar bastante. No que toca aos espaços sanitários conseguimos, através do orçamento participativo, propor à direção a colocação de espelhos na casa de banho dos rapazes, onde não havia. A escola tem vindo a melhorar bastante.

P – Porque decidiu assumir a representação dos alunos da Escola da Sé?

R – Uma das minhas principais motivações para ter assumido o cargo foi ter visto o bom trabalho que as últimas associações têm feito e ver que a Associação de Estudantes consegue realmente mudar a vida dos alunos e ajudá-los. Foi isso que me motivou, sendo que há vários anos que estou envolvido em campanhas de outras associações e sempre tive curiosidade. Além do mais, é bom a nível pessoal, mas também no que toca à experiência. Tenho aprendido várias coisas com as quais nunca tinha lidado, burocracias, Segurança Social, Finanças, IPDJ, entre outras responsabilidades.

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Perfil:

Nome: Pedro Carvalhosa

Idade: 16 anos

Naturalidade: Guarda

Currículo (resumido): aluno do 11º ano do curso de Economia na Escola Secundária da Sé, na Guarda

Livro preferido: “Quinta dos Animais”, de George Orwell

Filme preferido: “O Bom Rebelde”, de Gus Van Saint

Hobbies: Desporto