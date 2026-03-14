Alma Gaúcha – Uma paragem obrigatória para os amantes de carne na Guarda

Deambulando pela cidade da Guarda, decidimos experimentar o restaurante Alma Gaúcha, um espaço já conhecido entre os apreciadores de boa carne na brasa. Para começar, foi-nos servida a tradicional entrada de pão e azeitonas (5,00€). Reparámos que noutras mesas também eram servidos grão e feijão-frade, que não chegaram à nossa mesa — possivelmente por esquecimento. Ainda assim, foi um início simples para aquilo que viria a seguir. Sendo um restaurante conhecido pela qualidade da sua carne, seguimos a sugestão do Chef e optámos por partilhar um Costeletão de carne maturada (38,50€). E que excelente escolha fizemos! A carne chegou à mesa acompanhada por uma pedra quente, permitindo terminar o ponto da carne ao nosso gosto. Podíamos ainda polvilhar com sal conforme a preferência. O resultado foi uma carne extremamente suculenta, saborosa e cheia de carácter — uma experiência que vale mesmo a pena repetir. Foi acompanhada por batata frita, arroz e feijão preto. Numa próxima visita iremos experimentar o Bacalhau à Alma (24,50€), que vimos passar para outras mesas e tinha um aspeto simplesmente irresistível (nomeadamente para a mesa de espanhóis que, como sempre, vêm degustar o nosso bacalhau). Outro ponto muito positivo da experiência foi o atendimento. O Paulo, que nos acompanhou durante a refeição, foi desde o primeiro momento muito atencioso, simpático e sempre disponível, mesmo com a sala cheia e num ambiente bastante movimentado. Quando chegou a carne, pedimos uma sugestão de vinho e ele recomendou um vinho tinto da região: D. Manuel I, da Adega Cooperativa de Pinhel. A escolha, despretensiosa, revelou-se perfeita, harmonizando na perfeição com o sabor intenso e suculento do costeletão. Já não “conseguimos” provar as sobremesas, mas a carta incluía várias opções tentadoras, desde o doce da casa ao clássico bolo de bolacha, entre outras sugestões. Para quem procura uma refeição mais rápida durante a semana, o restaurante disponibiliza também um “Menu Executivo”, que inclui pão, azeitonas, sopa, prato principal (carne ou peixe) e sobremesa do dia — sendo que a bebida não está incluída. O Alma Gaúcha encontra-se encerrado à segunda-feira, por isso convém planear a visita com antecedência. Sem dúvida, um restaurante a ter em conta na Guarda — especialmente para quem aprecia boa carne e sabores autênticos.

https://abeiradamesa.home.blog/2026/03/11/alma-gaucha-uma-paragem-obrigatoria-para-os-amantes-de-carne-na-guarda/

Por: Patricia Correia/Luís Baptista-Martins