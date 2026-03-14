The Heels lançam novo EP “Reflections”

Os fornenses The Heels lançaram um novo EP chamado “Reflections” com duas músicas e o mais recente single “Summertime’s Gone”, todas escritas em 2025.

Os trabalhos foram gravados durante o verão, segundo João Gomes, um dos elementos da banda de Fornos de Algodres, que é composta também por João Marques, Daniel Pinto e Daniel Domingues. Nas suas canções os The Heels refletem acerca da «banda, dos nossos tempos, sobre o estado da arte, do país, da natureza», adiantou ainda. O grupo nasceu há dez anos, pelo que o EP agora lançado comemora o percurso e a primeira década. João Gomes afirmou a O INTERIOR que o percurso «tem sido muito bom e desafiante, claro, com altos e baixos». No que toca à produção das músicas, escrever em inglês «continua a ser desafiante na captação da atenção das pessoas e em criar uma arte e letras com que as pessoas se possam identificar». O novo EP “Reflections” foi lançado no final de fevereiro e João Gomes revela que o “feedback” «tem sido excelente. Muita gente nos tem dito que as músicas estão boas e que a banda teve uma evolução muito interessante». Além disso, os fãs têm aparecido «de vários sítios do mundo – no Brasil, América, etc., e é muito bom ver isso e saber que a arte é transcendente».